الأزمة النيابية توضح بشأن فرض حظر تجوال شامل خلال فترة العيد

2021/04/26 | 20:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت خلية الأزمة النيابية، الاثنين، احتمالية فرض حظر شامل خلال فترة أسبوع العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وذكر مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي في تصريح صحفي، تابعه موقع NRT عربية، إنه "من الممكن فرض الحظر الشامل بفترة العيد وستجري بعده مراجعة شاملة لموضوعة الحظر مع تقييم كامل حسب الموقف الوبائي".



وأضاف، أن "هناك إمكانية لتخفيف إجراءات الحظر بعد عطلة العيد".

وأكد أن "الحظر ساهم بتقليل عدد الإصابات وكنا متوقعين أن يزداد معدلها لما فوق الـ 10 آلاف يوميا".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد قررت في وقت سابق ، فرض حظر شامل للتجوال في شهر رمضان المبارك يومي الجمعة والسبت، مع اعتماد الحظر الجزئي من الساعة 8 مساء وحتى الخامسة فجرا لبقية أيام الأسبوع.

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