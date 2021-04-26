برلمان كوردستان يناقش مشاكل الاطفال والسلم الاجتماعي

2021/04/26 | 20:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، يوم غد الثلاثاء، جلسته الاعتيادية لمناقشة مشاكل الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان: ان برلمان كوردستان سيعقد، يوم غد الثلاثاء، جلسته الاعتيادية رقم 10 من الفصل التشريعي الربيعي للسنة الانتخابية الثالثة من الدورة البرلمانية الخامسة.

واضاف البيان: ان الجلسة ستشهد مناقشة مشاكل الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وعوائلهم بحضور وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان.

واوضح البيان: ان برلمان كوردستان سيناقش ايضا موضوع المحافظة على السلم الاجتماعي واحترام القيم الدينية والاجتماعية والحريات الأساسية للإنسان.

PUKmedia ترجمة

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