نظام الرأسمالية الاحتكارية ومعضلة العنصرية - نايف سلوم

2021/04/26 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نايف_سلوم لم تخلق المشكلة العنصرية في الولايات المتحدة كنتيجة للرأسمالية الاحتكارية، وإنما هي موروثة من النظام العبودي في الجنوب القديم.



ومع ذلك، فقد طرأ على طبيعة المشكلة تغير شامل خلال فترة الرأسمالية الاحتكارية.



وفي عالم تنفض فيه الأجناس الملونة عن نفسها أغلال الظلم والاضطهاد، لا بل تتقدم إلى صدارة المشهد الدولي (الصين الاشتراكية) يبدو جلياً أن مستقبل الولايات المتحدة سوف يتأثر إلى درجة كبيرة، وربما إلى ......





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