الحساب والمحاسبة كمفهوم ودلالات في النص القرآني - عباس علي العلي

2021/04/26 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الحساب والمحاسبة مفهوم ودلالات النصمن المفردات الكثيرة التي وردت في النصوص القرآنية بمعاني أو لنقل بأستخدامات متعددة في دلالاتها وما تشير لها بالرغم من أن المعنى القصدي فيها واحد، كلمة حساب التي تعني التصفية بين موضوعين يراد منهما أن النتيجة التي تشير إلى القوة الرياضية لكل منهما (وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ) 򞑻-;- يونس﴾-;-، جمع أو طرح أو تكسير أو ......





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