الأزمة النيابية: نتوقع فرض حظر شامل خلال فترة العيد

2021/04/26 | 20:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقعت خلية الأزمة النيابية، الاثنين، احتمالية فرض حظر شامل خلال فترة أسبوع العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.وقال مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “من الممكن فرض الحظر الشامل بفترة العيد وستجري بعده مراجعة شاملة لموضوعة الحظر مع تقييم كامل حسب الموقف الوبائي”.وأضاف، أن “هناك إمكانية لتخفيف إجراءات الحظر […]

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