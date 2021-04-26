الأزمة النيابية تتوقع فرض حظر شامل خلال فترة العيد

2021/04/26 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين، احتمالية فرض حظر شامل خلال فترة أسبوع العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وقال مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه “من الممكن فرض الحظر الشامل بفترة العيد وستجري بعده مراجعة شاملة لموضوعة الحظر مع تقييم كامل حسب الموقف الوبائي”.

وأضاف الموسوي، أن “هناك إمكانية لتخفيف إجراءات الحظر بعد عطلة العيد”، مؤكداً أن “الحظر ساهم بتقليل عدد الإصابات وكنا متوقعين أن يزداد معدلها لما فوق الـ 10 آلاف يومياً”.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وقت سابق ، فرض حظر شامل للتجوال في شهر رمضان المبارك يومي الجمعة والسبت، مع اعتماد الحظر الجزئي من الساعة 8 مساءً وحتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع.

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