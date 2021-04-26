ناقل سلاح ومتفجرات داعش “ابو اسلام” بقبضة الاستخبارات العراقية

2021/04/26 | 21:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى، يوم الاثنين، القبض على ناقل الأسلحة والمتفجرات لتنظيم داعش جنوب شرقي المحافظة.وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان، أن “معلومات استخبارية دقيقة اكدت تواجد احد الارهابيين الخطرين والمكنى (ابو اسلام) وهو المسؤول عن نقل الاسلحة والمتفجرات لخلايا داعش الارهابي”.وبينت انه “تم على ذلك التحرك الفوري لمفارز شعبة الاستخبارات […]

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