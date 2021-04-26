تفاصيل قرار الإغلاق التام في تركيا الذي يمتد حتى السابع عشر من آيار

2021/04/26 | 21:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن تطبيق اغلاق كامل في البلاد اعتبارا من الخميس المقبل وحتى 17 آيار المقبل.

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وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، بحسب ما نقلته وكالة الاناضول، وتابعها "ناس"، (26 نيسان 2021)، أنه "سيتم تطبيق إغلاق تام في البلاد اعتبارا من السابعة مساء الخميس 29 أبريل/نيسان الجاري حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو/آيار المقبل في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا".

وأضاف أردوغان أنه "سيتم تعليق التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال وستؤجل جميع الامتحانات".

وأوضح أردوغان أن "سلسلة المتاجر ستواصل عملها أثناء الإغلاق التام وفق الضوابط المحددة ما عدا أيام الأحد فقط".

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