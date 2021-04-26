2021/04/26 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، الاثنين، أن الوضع في الهند "أكثر من مؤلم"، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.

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