الحداد: اللجنة الحكومية التي شكلت بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ماضية في أعمالها

2021/04/26 | 21:15 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

عد نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد، حادثة مستشفى ابن الخطيب "صدمة كبيرة" تسببت بفاجعة أليمة، مؤكداً ان الإجراءات والقرارات المشتركة بين البرلمان ومجلس الوزراء كفيلة بكشف الحقائق ومحاسبة جميع الذين تسببوا في هذه الكارثة الإنسانية.

وقال الحداد (العضو المراقب للجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق بالحادث)، في بيان صادر عن مكتبه: ان "اللجنة باشرت أعمالها من خلال عقد الاجتماع الموسع"، مشيراً إلى ان "عمل اللجنة سيستمر لمدة خمسة أيام، وستعرض نتائج التحقيقات بكل شفافية وحيادية على ممثلي الشعب، وسيتم إتخاذ القرارات الحازمة على وفق نتائج التحقيقات".

ودعا الحداد لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى الاستمرار في دورها الرقابي ومتابعة الجوانب الطبية والفنية، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المؤسسات الصحية، فضلاً عن التأكيد على تحوطات الأمان والالتزام بارشادات السلامة.

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