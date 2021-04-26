نائب يحذر من 'كارثة' محدقة في البصرة.. ويوجه اتهامات للدائرة المعنية (فيديو)

2021/04/26 | 21:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذر النائب كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، من وقوع كارثة في البصرة بسبب عدم اصلاح العيوب في جسر النهيرات، متهما مديرية الجسور بعرقلة أي جهة تحاول اصلاحه.

وقال الحمامي في بيان اليوم، (26 نيسان 2021)، "تم رصد هذه الكارثة وتشخيصها منذ سنوات من دون ان تهرع مديرية الطرق والجسور في البصرة لإصلاح العيوب التي تنذر بوقوع ما لا يحمد عقباه".

وأضاف "ولكن بمجرد ان تبادر شركة الموانئ او شركة النفط أو أي جهة لإصلاح الجسر حتى تستسبع عليها مديرية جسور البصرة وتضع امامها الشروط المرهقة والعراقيل التي لا مفك منها.



وربما تتهم المبادرين بالتجاوز على صلاحياتها، وتحرك ضدهم الدعاوى القضائية.



تماما مثلما تصرفت معنا عندما شيدنا أربعة جسور على الفرات ودجلة شمال البصرة عام 2017".

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