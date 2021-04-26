انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم في الدوحة و5 نجوم عراقيين على الموعد

2021/04/26 | 21:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تقام غدا الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة بطولة كأس العرب بمشاركة 23 منتخبا، والتي تجري منافساتها للفترة مع نهاية العام الجاري.

ويشارك المنتخب العراقي بمجموعة مميزة من اللاعبين الذين يعول عليهم للدفاع عن الألقاب الأربعة التي حصدها العراق في النسخ الماضية وتزعمه البطولة.

وهناك مجموعة من اللاعبين الذين يتوقع أن يبرز نجمهم بالمنتخب العراقي في هذه البطولة، نسلط عليهم الضوء في التقرير التالي:

محمد قاسم

لاعب فريق الشرطة، حقق مع المنتخب حضورا مميزا منذ دعوته للتشكيلة الأساسية وتألق بشكل لافت في بطولة خليجي 24 بالدوحة وكذلك في التصفيات المزدوجة.

ويعد قاسم من اللاعبين المهاريين؛ حيث يمتاز بنظرة شاملة للملعب ويجيد التمرير بالعمق، ولديه تسديدات هائلة ويعد من المواهب التي برزت بشكل لافت خلال الفترة الماضية.

مهند ميمي

المحترف في السيلية القطري، ويتوقع له نجومية كبيرة، رغم أن تجربته الاحترافية في الدوري البرتغالي لم تكن ناجحة، لكن عودته للدوري القطري كانت موفقة وسجل للسيلية أهدافًا مؤثرة أكدت عودته للتألق.



مهند يجيد ألعاب الهواء، ولديه حس تهديفي مميز ويسجل بكلتا قدميه.

علاء عباس

مهاجم نادي جل فيسنتي البرتغالي، لاعب موهوب نضج بشكل سريع، ومثل كبار الأندية المحلية قبل أن يخوض تجربة بسيطة مع نادي الكويت الكويتي، ومن بعدها مع نادي جيل فيسنتي البرتغالي.

تألق مع المنتخب الوطني، وسجل أهدافا مؤثرة في التصفيات المزدوجة، وحقق حضورا مميزا ما دفع المدرب كاتانيتش لاعتماده ضمن تشكيلة المنتخب الوطني.

بشار رسن

المحترف في صفوف نادي قطر.



أحد المواهب الرائعة التي أكدت حضورها مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

ويمر رسن، بحالة نضج كبيرة بعد سنوات من الاحتراف مع نادي بريسبولس الإيراني، لينتقل الموسم الحالي إلى قطر القطري، ليكمل رحلته الاحترافية وبحضور مميز ومؤثر مع الفريق، ويمتاز بشار بمهارة فردية عالية، ويتمتع بهدوء كبير جدًا.

صفاء هادي

لاعب الارتكاز المحترف في الدوري الروسي بصفوف كريليا سوفيتوف.



تجربته الاحترافية منحته نضجا كبيرا.



يعد الهدوء أبرز مميزات صفاء، كما أنه يتمركز بشكل صحيح ويعطل هجمات المنافسين، ويمتاز بقطع مميز للكرة وبناء الهجمات من الخلف، كما أن لديه بنيان جيد.

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