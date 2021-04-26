مصرع طفلين في خورماتو

2021/04/26 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني، اليوم الأثنينن عن مصرع طفلين بسبب أحتراق منزلهما في قضاء خورماتو.

وقال المصدر في تصريح لـPUKmedia: ان طفلين لقيا مصرعهما داخل منزلهما في حي جميلة بقضاء خورماتو جراء اندلاع حريق بسبب تماس كهربائي.

وأضاف: بعد وصول فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وأخماد النيران وبعدها تم أنتشال جثث الضحايا وأرسلوا الى الطب العدلي لأجراء الكشوفات الصحية عليهما.

PUKmedia/ عمر آواره

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