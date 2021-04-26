2021/04/26 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت منظمة الصحة العالمية، عن مشاعر الألم والحزن أثر الحريق الهائل الذي أندلع في مستشفى ابن الخطيب في منطقة جسر ديالى في بغداد مساء السبت والذي تسبب بوفاة عشرات الاشخاص وجرح آخرين.

قال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ورئيس البعثة خلال بيان: "بإسمي وإسم موظفي منظمة الصحة العالمية نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولشعب العراق وحكومته ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف الدكتور زويتن: "ان منظمة الصحة العالمية على استعداد لمساعدة الحكومة العراقية في جهود الاستجابة لهذا الحادث الأليم."

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، كما أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في ملابسات الحادث في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

يشكل هذا الحادث عبئا إضافيا على النظام الصحي الهش في العراق الذي واجه على مدار السنوات الماضية، العديد من التحديات، بما في ذلك الصراع الداخلي وأزمات النزوح المتتالية، وما زاد عليه انتشار جائحة كوفيد-19.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية تؤكد استعدادها لمساعدة العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية تؤكد استعدادها لمساعدة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).