بن سلمان يعزي صالح بضحايا ابن الخطيب

2021/04/26 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني عزى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح، بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، أن “الأمير محمد […]

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