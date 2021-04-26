وزير العمل يستعرض امتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد

2021/04/26 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاثنين، امتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد.وقال الركابي، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، يُعَد من […]

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