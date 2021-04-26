صالح يتلقى برقية تعزية من أردوغان بفاجعة ابن الخطيب

2021/04/26 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الإثنين، برقية تعزية من الرئيس رجب طيب أردوغان، بفاجعة مستشفى ابن الخطيب.وذكر بيان رئاسي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “صالح، تلقى برقية تعزية […]

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