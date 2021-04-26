صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  917 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/26 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 917 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 792 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 917 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

792 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 119 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 99 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 51 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الصدر 41 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 113 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 49 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 153 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الثاني 134 حالة من خلال الرصد الوبائي

125حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

113 11 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 6

6حالات في شارع فلسطين محلة / 509 / 503 / / 510/ 508

11حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

4حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

11حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221

20حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310 7

5حالات في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 /

7حالات في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

63 11حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي / شارع / 715 .

36 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 11

13حالة في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 /

12حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

6 حالات في منطقة الزوية

6 حالات في منطقة الطالبية

5حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

واضافت الدائرة، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرة الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 140488 توفي منهم 1628 للاسف فيما اكتسب الشفاء 125434 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13426”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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