2021/04/26 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن المنظمة ترى دلائل إيجابية في تعافي الاقتصاد العالمي وفي آفاق صناعة النفط خلال الفترة المقبلة. وقال باركيندو، إن "هناك مؤشرات إيجابية على تعافي الطلب مع تحسن أداء الاقتصادات العالمية". ‏ وتابع أمين عام منظمة أوبك أنه "بالرغم من وجود دلائل على تحسن أوضاع أسواق النفط، إلا أنه لا يزال هناك العديد من العوامل لا تزال تتطلب المراقبة واليقظة المستمرة خلال الفترة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين عام أوبك: دلائل إيجابية على تعافي الاقتصاد العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين عام أوبك: دلائل إيجابية على تعافي الاقتصاد العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).