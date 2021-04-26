الدفاع المدني العراقي يعيد نشر توصيات السلامة الخاصة بالتعامل مع اُسطوانات الأوكسجين

2021/04/26 | 21:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعادت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، نشر وصايا وإرشادات خاصة بكيفية التعامل مع أُسطوانات الاوكسجين من قبل المرافقين لمرضى كورونا من خلال التعليمات.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، ان "هذه الوصايا والإرشادات ليست للفزع أو الخوف ولكن للتصرف الصحيح وبالتالي ضمان السلامة للجميع، سيما وأن الجميع يتعاملون مع هذه الأسطوانات لأول مرة بسبب جائحة كورونا والاضطرار الى إعادة ملئها عدة مرات ولحين مثول المريض للشفاء، لذا وجب علينا التأكيد على أهم الوصايا والارشادات وهي:

1- الحذر والانتباه والحرص على التعامل مع هذه الاسطوانات؛ لأن الأوكسجين فيها تحت ضغط عالي.

2- لا يجوز إطلاقاًً مسك صمام الأسطوانة ويدُك ملوثة بالوقود أو الزيوت أو الدهون أو الكحول أو مطهرات الأيدي؛ لأن ذلك سيتسبب (احتمالية عالية) بحصول شرارة نارية وبالتالي حصول حريق قد يؤدي الى انفجار وهو أمر محتوم لزيادة تركيز الأوكسجين والذي يسرع من عملية الاشتعال.

3- عدم خزن الأسطوانات تحت أشعة الشمس لا سيما وهذه الأيام شديدة الحر.

4- التأكد باستمرار من عدم وجود تسرب في الصمام أو الأنابيب الموصلة لجهاز التنفس.

5- نقل الأسطوانات بانتباه وحرص شديد لا سيما وأن وزنها ثقيل، وقد يعرضها للصدمات وبالتالي سقوطها وتحطم الصمام الموجود في أعلاها أو تضرره وبالتالي تسرب الأوكسجين.

6- عدم هز أو تحريك الأسطوانة لمعرفة كمية الأوكسجين فيها والاعتماد على مقياس الهواء (العدّاد) فقط.

7- عدم التدخين إطلاقاًً بالقرب من أسطوانات الغاز تحسباً لوجود تسرب الأوكسجين وبالتالي حصول الحريق.

8- عدم وضع الأسطوانة بالقرب من النقاط الكهربائية لا سيما تلك التي تكون بمستوى الصمام تحسباً لوجود تسرب الأوكسجين وبالتزامن مع حصول شرارة كهربائية وبالتالي حصول الحريق.

9- الانتباه الى الجزء المتكامل من الاسطوانة نتيجة قدم الأسطوانة والفحص برغوة الصابون لمعرفة أن كان هناك أي تسريب للأوكسجين.

10- يجب لبس الكفوف المطاطية في نقل الأسطوانات والحذر من كفوف القماش أو الصوف لتوليدها الشحنة الكهربائية الساكنة والتي هي كفيلة بحصول الحريق أن كان هناك تسربا بالأوكسجين.

11- ضرورة اتخاذ كافة تدابير السلامة والامان للعجلات التي تنقل الأوكسجين السائل وأن يكون السائق ذو خبرة في هذا المجال مع التأكيد على سلك الأيرث ومطافئ الحريق وواقيات الإطارات وتغليف كافة أسلاك الأنارة الخلفية وتدريعها.

12- ضرورة تعقيم الأسطوانات الخارجة من ردهات العزل للمصابين والعكس صحيح وكذلك الأسطوانات المستخدمة في البيت تلافياً لانتقال الفايروس من خلال الأسطح وملامسة الناقلين لهذه الأسطوانات على الرغم من ارتداء الكفوف الازمة.

13- ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني من كافة الخطوط والشبكات للتبليغ عن أي حادث لاسمح الله".

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