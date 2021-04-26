2021/04/26 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تحدثت عضو مجلس النواب، آلا طالباني، اليوم الإثنين، عن طريق لمنع الكوارث في العراق، فيما شددت على ضرورة التمسك بأننا جميعاً في سفينة عظيمة هي العراق.وقالت طالباني، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالباني تتحدث عن طريق لمنع الكوارث بالعراق: التمسك بهذه السفينة المركز الخبري الوطني.

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