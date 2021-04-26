2021/04/26 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علقت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على نسبة رسوب الامتحانات التمهيدية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “لا صحة لتسجيل نسبة رسوب عالية في الامتحانات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلق على نسبة رسوب الامتحانات التمهيدية المركز الخبري الوطني.

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