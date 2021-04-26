رئاسة البرلمان توضح أعمال لجنة التحقيق في حادثة ابن الخطيب

2021/04/26 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت رئاسة البرلمان، الاثنين، ان اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب باشرت أعمالها وسيتم إتخاذ القرارات الحازمة وفق نتائج التحقيقات.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحـداد، اليوم، (26 نيسان 2021)، أن "حادثة مستشفى إبن الخطيب صدمة كبيرة وتسببت بفاجعة أليمة، وأن الإجراءات والقرارات المشتركة بين رئاستي البرلمان والوزراء كفيلة بكشف الحقائق ومحاسبة كل الذين تسببوا في هذه الكارثة الإنسانية".

وأضاف الحـداد، أن "اللجنة باشرت أعمالها من خلال عقد إجتماع موسع ضم عددا من الوزراء والمسؤولين في الجهات المختصة"، مشيرا، إلى أن "عمل اللجنة سيستمر لمدة خمسة أيام، وستعرض نتائج التحقيقات بكل شفافية وحيادية على ممثلي الشعب وسيتم إتخاذ القرارات الحازمة وفق نتائج التحقيقات".

ودعا الحداد في الختام "لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى الإستمرار في دورها الرقابي ومتابعة الجوانب الطبية والفنية، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المؤسسات الصحية، فضلا عن التأكيد على تحوطات الأمان والالتزام بارشادات السلامة".

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