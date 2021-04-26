على خلفية التسريبات الصوتية.. الإعلام المقرب من الحرس الثوري يهاجم ظريف

2021/04/26 | 21:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] ردت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر عدد من المقالات.

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