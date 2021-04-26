مجلس الوزراء يقرر تعويض ضحايا حريق ابن الخطيب

2021/04/26 | 21:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء الاتحادي شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب، بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان: أن "المجلس قرر شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب، بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية، نتيجة التصدي لفايروس كورونا، استناداً إلى أحكام المادة (1/ ثانياً) من القانون المذكور آنفاً".

وأضافت، أن "القرار جاء بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية الأولى المنعقدة في 25/4/2021".

وتابعت أن "مجلس الوزراء، قرر كذلك الموافقة على إعداد الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع قانون بشأن عد ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته إلى مجلس النواب".

وزادت أن "المجلس قرر منح مبلغ مقداره عشرة ملايين دينار، إلى ذوي كل ضحية من ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب وكذلك الجرحى، من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية/ 2021".

PUKmedia وكالات

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