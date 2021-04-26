2021/04/26 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحادات الخليجية تصوت رسميا على تنظيم خليجي 25 في البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادات الخليجية تصوت رسميا على تنظيم خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادات الخليجية تصوت رسميا على تنظيم خليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).