2021/04/26 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعدي الحلي في الذكرى 16 لرحيله رحلة إبداع صوت الفرات تتجاوز نصف قرن بغداد – فائز جواد قبل ستة عشر عاما وتحديدا في الخامس والعشرين من شهر نيسان عام 2005 غيب الموت المطرب الرائد سعدي الحلي بعد مسيرة امتدت لاكثر من نصف قرن تمكن خلالها ان يضع له بصمة ولونا غنائياً خاصاً به و استطاع […]

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