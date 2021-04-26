2021/04/26 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نطح عراقي لم يكتمل – حسين الذكر كنت في زيارة عمل لشيخ الملحنين محسن فرحان حينما حدثني عن زيارته الى دولة الامارات الشقيقة بدعوة من إدارة برنامج ظي الكمر الذي يقدمه مأمون نطاح ..المستمر عرضه خلال أيام شهر رمضان المبارك نتيجة لمعرفتي المسبقة بما يعنيه لقاء الفنان (محسن فرحان) وكذا محبتـــــــي ومتابعتي لاعمال نطاح […]

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