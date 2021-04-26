2021/04/26 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوطني يلاعب النيبال ودّياً تحضيراً للتصفيات المزدوجة بغداد – الزمان تلقت الهيئة التطبيعية كتاباً رسمياً من الاتحاد النيبالي لكرة القدم، يُبلغه بالموافقة الرسمية على خوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.وستقامُ المباراة في التاسع والعشرين من أيار / مايو المقبل على ملعب البصرة الدولي، وهي المباراة الثانية […]

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