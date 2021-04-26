الأزمة النيابية تتحدث عن حظر التجوال أيام العيد

2021/04/26 | 22:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستجري بعده مراجعة شاملة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

توقعت خلية الأزمة النيابية، احتمالية فرض حظر شامل خلال فترة أسبوع العيد بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "من الممكن فرض الحظر الشامل بفترة العيد وستجري بعده مراجعة شاملة لموضوعة الحظر مع تقييم كامل حسب الموقف الوبائي".

وأضاف أن "هناك إمكانية لتخفيف إجراءات الحظر بعد عطلة العيد".

وأكد أن "الحظر ساهم بتقليل عدد الإصابات وكنا متوقعين أن يزداد معدلها لما فوق الـ 10 آلاف يوميًا".

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