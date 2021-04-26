غضب في الشارع العراقي إثر حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

2021/04/26 | 22:15 - المصدر: فرانس 24

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عبر المواطنون العراقيون عن غضبهم إثر الحريق الذي أودى بحياة العشرات في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.



واعتبر الكثيرون أن الحادث يرجع للفساد المتراكم على مدى عقود في البلاد، واعتبروا أن إقالة وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير المستشفى وإحالتهم إلى التحقيق إجراءات غير كافية، وطالب بعضهم باستقالة الحكومة.

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