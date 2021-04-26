الاتحادات الخليجية تحسم اقامة خليجي 25 في البصرة

2021/04/26 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الاثنين، ان الاتحادات الخليجية صوتت رسميا بأن يكون خليجي 25 في البصرة.

وكان العيداني، أكد اليوم، (26 نيسان 2021)، أن الحماية الأمنية ستتوفر بالكامل للوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 25، فيما أشار إلى أن هناك تنسيقا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوضع الترتيبات اللازمة لهذا الأمر.

ووجه الكاظمي، في وقت سابق، بتشكيل فريق عمل لتهيئة كافة مستلزمات استضافة خليجي 25، فيما أكد حرص حكومته على استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، كما أوعز خلال زيارته إلى ملعب نادي الميناء الأولمبي في البصرة، بـ "مضاعفة العمل بالملعب وبهمة كبيرة، لإنجاز وإكمال جميع مرافقه، ليكون جاهزا لبطولة خليجي 25".

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