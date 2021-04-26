رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من الرئيس التركي

2021/04/26 | 22:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقية تعزية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

وعبّر الرئيس التركي باسمه وباسم الشعب التركي، لرئيس الجمهورية، عن عميق المواساة إلى الشعب العراقي بهذا الحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ الشعب العراقي من كل مكروه وينعم عليه بالخير والسلام.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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