الاتحادات الخليجية تصوت على تنظيم خليجي 25 في البصرة

2021/04/26 | 22:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوتت الاتحادات الخليجية، اليوم الاثنين، رسمياً على تنظيم خليجي 25 في محافظة البصرة.

وبارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال فوز العراق بحق تنظيم خليجي 25.

وسبق أن أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، قبل أيام، عن تنازله عن استضافة خليجي 25 لصالح العراق.

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