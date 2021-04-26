انطلاق 3 تظاهرات في بغداد احتجاجاً على تردي الخدمات

2021/04/26 | 22:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انطلقت تظاهرتان في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي وتراجع التجهيز بالتيار الكهربائي، وذلك بالتزامن مع تداعيات حادثة مصرع وإصابة نحو 200 شخص بالحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.وقال مصدر، إن “العشرات من المواطنين تجمعوا مساء اليوم، على طريق القناة السريع شرقي بغداد، وقاموا بقطعه بإحراق الإطارات، احتجاجاً […]

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