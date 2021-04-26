صالح يبارك استضافة خليجي 25 بالبصرة

2021/04/26 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بارك رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين، استضافة العراق لخليجي 25.وقال صالح في تغريدة على تويتر تابعها “المركز الخبري الوطني” إنه “من رحم المعاناة يولد الإصرار والتحدي، بالأمس فُجعنا بأبنائنا الشهداء […]

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