أبل تضيف خاصية التعرف على الوجه أثناء ارتداء الكمامة

2021/04/26 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أبل، الاثنين، طرح نظام التشغيل "أي أو أس" الإصدار "iOS14" الجديد.

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