الاسدي يطرح حلا لانهاء مشكلة الحشد ويوجه طلبا الى المالية

2021/04/26 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طرح عضو مجلس النواب احمد الاسدي، الاثنين، حلا نهائيا لمشكلة المفسوخة عقودهم من عناصر الحشد الشعبي، مؤكدا مسؤولية وزارة المالية عن هذا الملف.

وكتب الاسدي في تغريدة على تويتر، اليوم(26 نيسان 2021) ان "تخصيصات المفسوخة عقودهم وضعت ضمن التخصيصات المالية الاجمالية للحشد ..



الحكومة ارسلت الاضافة ضمن الموازنة ابتداء".

واضاف، ان "المطلوب من وزارة المالية اعطاء الموافقة لهيئة الحشد لمعالجة قضية 30 الف من المفسوخة عقودهم ضمن السقف المالي المخصص للهيئة وتنتهي المشكلة تماما".

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