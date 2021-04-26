رسميا: اتحاد الخليج العربي لكرة القدم يختار البصرة لاستضافة خليجي ٢٥

2021/04/26 | 22:51 - المصدر: قناة التغيير

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الاتحاد الخليجي يمنح العراق حق استضافة بطولة خليجي 25 ويطالب برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية

وافقَ المكتبُ التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم على منح العراق حق استضافة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وذلك بعد أن تقدم العراق بملفٍ رسمي لاستضافة الحدث الخليجي.

وقالَ رئيسُ الهيأة التطبيعية، إياد بنيان: سعداءٌ جداً بهذا القرار، إنه من دواعي الفخر أن يحتضن العراق بطولة الأشقاء بعد التصويت الرسمي على حق الاستضافة، مباركٌ لجميع العراقيين عودة بطولة الخليج إلى العراق، وفي البصرة تحديدا بعد غيابٍ طويل.

ووجهَ رئيس الهيأة التطبيعية شكرهُ وتقديره الكبيرين إلى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وجميع الملاكات الحكومية والمؤسسات الرياضية التي سعت وجاهدت لكي تقام البطولة في العراق، وينتظرنا عملٌ كبير كي نستعد من الآن للعرس الخليجي.

كما تقدمَ بنيان بوافر الشكر والتقدير إلى الاتحادات الخليجية التي دعمت ملف العراق بقوة لاستضافة خليجي 25 في البصرة، وكذلك المطالبة بدعم ورفع الحظر الشامل عن الملاعب العراقية كافة.

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