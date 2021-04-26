برلمان كوردستان يتسلم التقرير الثاني عن قانون الاصلاح

2021/04/26 | 22:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، التقرير الثاني عن مهام اللجنة العليا للاصلاح الى برلمان كوردستان.

وقال راهي رهبر عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان رئاسة برلمان كوردستان تسلمت التقرير الثاني حول نشاطات وانجازات اللجنة للعليا للاصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد.

واضاف: ان رئاسة برلمان كوردستان ستقوم بتسليم التقرير الى اعضاء برلمان كوردستان واللجان المختصة التي ستقوم بعد ذلك باعداد تقاريرها الخاصة وملاحظاتها حول تقرير لجنة الاصلاح.

هذا وكانت حكومة اقليم كوردستان قد سلمت التقرير الاول لتنفيذ قانون الاصلاح الى برلمان كوردستان والذي تضمن الخطوات العامة لتنفيذ قانون الاصلاح.

PUKmedia كوردسات نيوز

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