نيجيريا.. الخاطفون يقتلون طالبين من الرهائن

2021/04/26 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت السلطات النيجيرية أن خاطفي الطلاب النيجيريين من جامعة غرينفيلد شمالي البلاد الأسبوع الماضي، قتلوا اثنين آخرين من رهائنهم، ليرتفع إجمالي الطلاب القتلى إلى خمسة.

وقال صموئيل أروان مفوض وزارة الأمن الداخلي والشؤون الداخلية في ولاية كادونا النيجيرية إن “الأجهزة الأمنية أبلغت للتو حكومة ولاية كادونا بانتشال جثتين أخريين لطالبين من جامعة جرينفيلد، قتلا على أيدي عصابات مسلحة اليوم”.

واقتحم مسلحون يوم الثلاثاء الماضي جامعة غرينفيلد في كادونا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وخطف عدد غير معروف من الطلاب في أحدث سلسلة من عمليات الخطف التي تهدف في الغالب إلى الحصول على الفدية.

ومنذ ديسمبر الماضي تتعرض المدارس والجامعات في شمال نيجيريا لهجمات متكررة من جماعات مسلحة خطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على الفدية.

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