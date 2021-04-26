الكتّاب يقومون من أضرحتهم - حسن مدن

2021/04/26 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن الولع بموت الأشياء والظواهر ليس أمراً جديداً، حيث أخذت بعض اتجاهات ما يعرف ب«ما بعد الحداثة» منذ العقود الأخيرة في القرن الماضي بالتبشير ب«موت الفلسفة، و«موت الشعر»، و«موت المؤلف»، و«نهاية الرواية»، طبعاً من دون أن نغفل الحديث عن «موت الإنسان» نفسه، وكذلك التبشير ب«نهاية التاريخ» على يد فرانسيس فوكاياما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتصدع النظام الدولي السابق.هذا الولع ليس جديداً كما ذكرنا، فق ......





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