بنيان: 4 دول عربية أبدت استعدادها تقديم الدعم اللوجستي لإنجاح خليجي 25 بالبصرة

2021/04/26 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار نفى رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان مشاركة المنتخبات الرديفة في بطولة خليجي 25 في البصرة، فيما اشار الى استعداد أربع دول عربية لتقديم الدعم اللوجستي لإنجاح النسخة العراقية.وقال بنيان لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "دول السعودية والامارات والبحرين والكويت ابدت استعدادها تقديم الدعم اللوجستي لانجاح تنظيم خليجي 25 في البصرة".وأضاف ان "التصويت على استضافة خليجي 25 في البصرة كان بالاجماع مع المطالبة برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية". وأشار الى ان "ما ورد من حديث بشأن مشاركة المنتخبات الرديفة في بطولة خليجي 25 عار عن الصحة". وصوتت الاتحادات الخليجية رسمياً على تنظيم خليجي 25 في البصرة.

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