عناصر التنظيم يغتالون مختار قرية شمال شرقي ديالى وإحباط هجوم آخر في العظيم

2021/04/26 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل مختار قرية "القاية" شمال شرقي محافظة ديالى بهجوم مسلح من قبل عناصر داعش.

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وأكد المصدر في تصريح لـ"ناس"، (26 نيسان 2021)، "مقتل مختار قرية القاية في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى إثر هجوم مسلح من قبل عناصر داعش"، مشيرا الى أنه "تم فرض اجراءات امنية مشددة".

وفي سياق متصل، أضاف المصدر أنه "تم احباط هجوم لداعش في قرية البو بكر بناحية العظيم شمالي ديالى".

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