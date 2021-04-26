العراق.. مقتل مسؤول محلي بهجوم لداعش

2021/04/26 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني في ديالى، الاثنين، بمقتل مختار قرية الغاية في اطراف قضاء خانقين من قبل مسلحي داعش.

إلى ذلك شن التنظيم هجوما اخر اليوم، (26 نيسان 2021)، على نقطة تابعة للجيش العراقي في قاطع الزركة غربي قضاء طوزخورماتو.

وقال مصدر لـNRT، "تعرض ارهابي فاشل على احد النقاط التابعة للجيش العراقي في قاطع الزركة غرب قضاء طوزخورماتو"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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