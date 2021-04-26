مركز بغداد يحيي ذكرى رحيل القيادية وصفية بني ويس

نستذكر اليوم الذكرى الخامسة لرحيل القيادية وصفية بني ويس مسؤولة مكتب الشهداء للاتحاد الوطني الكوردستاني، ليس هناك ماهو اكثر مدعاةً للفخر ان يستعيد الشعب ذكرى رموزه وابطاله كالمناضلة وصفية بني ويس (ام الشهداء) حيث كانت واحدة من المناضلات والپيشمركة القدامى لشعب كوردستان وكانت طيلة حياتها تؤدي واجباتها باتقان وأخلاص.
في ذكرى وفاتها نهدي سلاماً طأطأت حروفه رؤوسها خجلاً وتحية تملؤها المحبة وافتخار لروح المناضلة وصفية بني ويس وجميع مناضلي وشهداءنا الابطال.
مركز تنظيمات بغداد
للاتحاد الوطني الكوردستاني
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