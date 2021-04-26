2021/04/26 | 23:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، بيانا بذكرى رحيل وصفية بني ويس القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني، فيما يأتي نص البرقية:

نستذكر اليوم الذكرى الخامسة لرحيل القيادية وصفية بني ويس مسؤولة مكتب الشهداء للاتحاد الوطني الكوردستاني، ليس هناك ماهو اكثر مدعاةً للفخر ان يستعيد الشعب ذكرى رموزه وابطاله كالمناضلة وصفية بني ويس (ام الشهداء) حيث كانت واحدة من المناضلات والپيشمركة القدامى لشعب كوردستان وكانت طيلة حياتها تؤدي واجباتها باتقان وأخلاص.

في ذكرى وفاتها نهدي سلاماً طأطأت حروفه رؤوسها خجلاً وتحية تملؤها المحبة وافتخار لروح المناضلة وصفية بني ويس وجميع مناضلي وشهداءنا الابطال.

مركز تنظيمات بغداد

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز بغداد يحيي ذكرى رحيل القيادية وصفية بني ويس ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز بغداد يحيي ذكرى رحيل القيادية وصفية بني ويس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).