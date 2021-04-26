مأدبة افطار تعيد محبّة عمرها أكثر من آلاف السنوات بين مكونات نينوى في النمرود

2021/04/26 | 23:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام منظمة “جسر إلى – UPP” العراق انطلق مشروع المتطوعين في منظمة “جسر إلى – UPP الإيطالية” في محافظة نينوى ليشمل أربعة مراكز منها “برطلة – سيد حمد – طوبزاوة – تلكيف” بأوّل نشاط في سيد حمد بمشاركة أكثر من سبعة مدن وقرى مختلفة جمعتهم على مائدة واحدة في شهر رمضان.تقع قرية سيد …

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