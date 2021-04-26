وزارة الأمن الداخلي الأميركية تبحث عن العناصر المتطرفة في صفوفها

2021/04/26 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، الاثنين، أن الوزارة ستبدأ مراجعة داخلية لمعرفة العناصر المتطرفة العنيفة كتلك التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض بين العاملين في الوزارة

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