الكاظمي: خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق

2021/04/26 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة ستقدم كل اشكال الدعم لضمان نجاح بطولة خليجي 25 في البصرة.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء".‏واضاف، ان "ارض الرافدين تسير بثبات نحو الإستقرار والإنفتاح على الجميع، ارضنا منبع للمحبة والتسامح والترحاب"، مؤكدا انه "ستقدم الحكومة كل اشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الاخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق".

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