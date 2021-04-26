الكاظمي: استضافة كأس الخليج علامة على تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء

2021/04/26 | 23:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، على قرار منح العراق استضافة خليجي 25.

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وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، (26 نيسان 2021)، إن "خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء".

‏وأضاف أن "ارض الرافدين تسير بثبات نحو الإستقرار والإنفتاح على الجميع، ارضنا منبع للمحبة والتسامح والترحاب".

وأكد أن " الحكومة ستقدم كل اشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الاخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق".

وعلق رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على قرار منح استضافة خليجي 25 للعراق، معتبرا أنه استحقاق للشعب بعد سلسلة من المعاناة.

وقال صالح في تدوينة، تابعها "ناس"، (26 نيسان 2021)، أنه "من رحم المعاناة يولد الإصرار والتحدي، بالأمس فُجعنا بأبنائنا الشهداء في حادث المستشفى الأليم، وقبلها التضحيات الجسام بوجه العنف والإرهاب الذي يُغيضه تعايشنا، واليوم ينال العراقيون استحقاقهم الذي يليق بهم باستضافة البصرة العزيزة لبطولة ⁧خليجي 25"⁩.

وأضاف "‏مُبارك للعراق وللبصرة الفيحاء".

وصوتت الاتحادات الخليجية، الاثنين، رسمياً على تنظيم خليجي 25 في البصرة.

وقال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، "نبارك للعراق استضافة خليجي ٢٥ في البصرة بعد جهود حكومية وشعبية تكللت بالنجاح وعملت كفريق واحد طيلة الفترة الماضية، نثمن مواقف الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على دعمهم لملف البصرة".

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